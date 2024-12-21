В воскресенье в Добролюбовке пройдут бесплатные кинопоказы

Показ лучших короткометражных игровых фильмов 2024 года в главной библиотеке региона пройдёт уже завтра, 22 декабряУникальный показ Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» состоится в 16:00 — в гостиной Добролюбовки на третьем этаже, в кабинете № 325.