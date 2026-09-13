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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Каваками: «Уорриорз» обожают Букера. При случае они бы сразу сказали, что готовы расстаться с тремя пиками»

«Уорриорз» будут первыми в очереди за Девином Букером , если звездный защитник «Санз» когда-либо станет доступен для обмена.

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