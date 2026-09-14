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Geely Galaxy TT вышел по цене от 1,52 млн рублей

Geely Galaxy TT вышел по цене от 1,52 млн рублей

Компания Geely официально запустила Galaxy TT — новый полностью электрический седан средне-крупного класса.

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