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Новости экономики России

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«Софтлайн» завершил второй этап обмена акциями

«Софтлайн» объявил о результатах реализации биржевых оферт и депозитарных поручений на приобретение акций ПАО «Софтлайн», принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена.

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