«Софтлайн» завершил второй этап обмена акциями

«Софтлайн» объявил о результатах реализации биржевых оферт и депозитарных поручений на приобретение акций ПАО «Софтлайн», принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена.