Министерство обороны России сообщило о ночной операции в приграничном районе Курской области. Экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по позициям украинских вооруженных сил, используя авиационные бомбы с универсальным модулем коррекции.
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