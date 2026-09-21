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В КНР назвали американские Typhon в Японии угрозой для региона

В КНР назвали американские Typhon в Японии угрозой для региона

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуй во время брифинга заявил, что американские комплексы наземного базирования Typhon, размещенные в Японии, угрожают стратегическому балансу и стабильности всего региона.

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