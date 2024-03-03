Есть ли финансы на план: сколько потребуется на реализацию поручений президента Ирэн ОрлонскаяДля реализации указаний, вынесенных Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию 29 февраля, потребуется дополнительное финансирование в объеме приблизительно 4,5 трлн рублей.