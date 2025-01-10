Саша Зверева плачет из-за пожаров в Америке

Певица Саша Зверева в шоке от происходящего. В Калифорнии продолжаются разрушительные пожары, которые уже нанесли серьезный ущерб, уничтожив множество домов знаменитостей и причиняя убытки на сумму около 50 миллиардов долларов.
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