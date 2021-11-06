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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин встретился с лауреатами звания "Всекитайский образец нравственности"

Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин сегодня в Пекине встретился с лауреатами почетного звания "Всекитайский образец нравственности" и премий в различных номинациях.

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