Вертолет британского канала Sky News снял репортаж о сторожевом корабле «Неустрашимый» проекта 11540 Балтийского флота во время пополнения припасов с плавучей мастерской ПМ-82 проекта 304 в Северном море.
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Вертолет британского канала Sky News снял репортаж о сторожевом корабле «Неустрашимый» проекта 11540 Балтийского флота во время пополнения припасов с плавучей мастерской ПМ-82 проекта 304 в Северном море.
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