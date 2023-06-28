Николь Шерзингер обручена

Николь Шерзингер получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Том Эванса. Радостной новостью певица, актриса и модель поделилась в соцсетях 27 июня, опубликовав фото жениха, стоящего перед ней на одном колене, с подписью: «Я сказала «да».