FiNE NEWS

1 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Как же надоел этот шизофреник со своими фантазиями! Когда же заткнется ну просто сил уже нет ни слышать и ни  видеть ...Зеленский считает...
  • Юрий Золотарев
    Россия с удовольствием попросила бы ТЕБЯ, срань бандеровская, ПОВЕСИТЬСЯ!Глава киевского р...
  • николай лебедев
    Завтра Вам доложит ВВП персонально-кто, за что и почему.СМИ: военная поли...

Николь Шерзингер обручена

Николь Шерзингер обручена

Николь Шерзингер получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Том Эванса. Радостной новостью певица, актриса и модель поделилась в соцсетях 27 июня, опубликовав фото жениха, стоящего перед ней на одном колене, с подписью: «Я сказала «да».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх