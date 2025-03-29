Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что значит ЕСЛИ ?Мало того ,что они сделали ?
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