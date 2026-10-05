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Владимирские новости

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Микрозаймы Владимирской области стали крупнее и реже

Микрозаймы Владимирской области стали крупнее и реже

За полгода микрофинансовые организации Владимирской области выдали бизнесу 109 займов на 271 млн рублей, почти половина из них — по льготным ставкам от государственной МФО.

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