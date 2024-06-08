СКР завершил следствие по делу об убийстве певца Игоря Талькова

Концертный директор певца хотел застрелить другого человека, но смертельно ранил артиста. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова в октябре 1991 года.
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