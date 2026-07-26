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За рулем

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Владельцам новых российских машин хотят разрешить парковаться бесплатно

Владельцам новых российских машин хотят разрешить парковаться бесплатно

Минпромторг поддержал идею дать право владельцам новых отечественных машин на бесплатное пользование платными городскими парковками на один год со дня регистрации авто, следует из ответа ведомства на депутатское обращение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

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