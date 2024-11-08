Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 77 тысяч долларов

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Стоимость биткоина (BTC) поднялась до 77 тысяч долларов впервые в истории. Тем самым был пробит исторический максимум, соответствующие сведения следуют из информации онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance.
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