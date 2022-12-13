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Каррагер о вылете Англии с ЧМ: «Стали бы фаворитом турнира в случае победы над Францией. Шанс упущен, учитывая, кто остался»

Каррагер о вылете Англии с ЧМ: «Стали бы фаворитом турнира в случае победы над Францией. Шанс упущен, учитывая, кто остался»

Джейми Каррагер прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала. «Кто бы ни выиграл матч [между Англией и Францией], стал бы фаворитом турнира.

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