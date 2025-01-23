Депутаты ЗС Иркутской области рассмотрят законопроект о развитии казачества

Заксобрание Иркутской области на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении под руководством Виталия Перетолчина рекомендовало к принятию в окончательном чтении несколько важных законопроектов, сообщили в пресс-службе ЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии