Депутаты ЗС Иркутской области рассмотрят законопроект о развитии казачества

Заксобрание Иркутской области на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении под руководством Виталия Перетолчина рекомендовало к принятию в окончательном чтении несколько важных законопроектов, сообщили в пресс-службе ЗС.