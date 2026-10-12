Хотел унизить Трампа: раскрыто, что произошло между главой США и Зеленским

Зеленский снова нахамил Трампу. Он возмутился, почему США заключает сделки по дизелю с Россией, а не с Украиной, заявив, что Киев «определяет, работают ли нефтеперерабатывающие заводы» в РФ и влияет на то, «движутся ли эти суда».
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