Хотел унизить Трампа: раскрыто, что произошло между главой США и Зеленским

Зеленский снова нахамил Трампу. Он возмутился, почему США заключает сделки по дизелю с Россией, а не с Украиной, заявив, что Киев «определяет, работают ли нефтеперерабатывающие заводы» в РФ и влияет на то, «движутся ли эти суда».