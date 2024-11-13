Залужный: «будущих премьеров и президента» Украины подготовят в Великобритании

Киев и Лондон обсуждают возможность обучения в Великобритании тысяч украинских студентов. Из них позже могут получиться «премьер-министры» и даже «президент» для Украины, заявил посол страны в Лондоне Валерий Залужный.
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