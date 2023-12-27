«МЮ» обязан согласовывать с INEOS все трансферы, пока сделка о покупке акций на одобрении в АПЛ

Как пишет The Times, после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто.