ФСБ внесла «РДК» в список террористических организаций

Украинская организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ.
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