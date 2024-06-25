Андрей Макаров: «Проект очень интересный, но неизвестных там больше, чем на востоке»

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, отвечающий в госмонополии за строительство, рассказал в интервью газете «Коммерсант» о самых знаковых ж/д проектах — модернизации Восточного полигона и организации в России высокоскоростного движения.
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