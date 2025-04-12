Сторы поколений: сможет ли новый планшет от Samsung вытеснить c рынка Apple iPad Air

«Известия» в числе первых в России протестировали планшеты Galaxy Tab S10 FE и FE+ от Samsung и обнаружили, что у устройств не так много нововведений, но при этом ощутимо выросла цена по сравнению с предыдущим поколением.
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