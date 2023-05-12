ВСУ начали «формировать» операции в преддверии долгожданного контрнаступления против армии России, сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на некоего высокопоставленного военного чиновника США и высокопоставленного западного чиновника.
ВСУ начали «формировать» операции в преддверии долгожданного контрнаступления против армии России, сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на некоего высокопоставленного военного чиновника США и высокопоставленного западного чиновника.
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