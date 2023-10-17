Бойня в прямом эфире: В атаках на Израиль ясно виден почерк ВСУ

Палестинские боевики скопировали тактику украинских националистов Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Палестинские боевики из запрещенных в России террористических группировок «Бригады аль-Кассама» и «Исламский джихад» переняли боевую тактику у украинских коллег.
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