МЧС России опубликовало перечень субъектов РФ, в которых 22 октября ожидаются опасные погодные явления .
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