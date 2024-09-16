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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не смог победить «Монцу» и упустил лидерство в Серии А. На ничью давали 5.50

«Интер» сыграл вничью с «Монцей» (1:1) в 4-м туре Серии А. Миланский клуб спасся от поражения благодаря голу Дензела Думфриса на 88-й минуте.

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