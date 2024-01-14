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Медалист ОИ Алоян оценил возможный исход боя Бетербиева и Бивола

Медалист ОИ Алоян оценил возможный исход боя Бетербиева и Бивола

Global Look Press/Patrice Laroche/Keystone Press Agency, WBABoxing/ twitter.com Бронзовый призер олимпийских игр по боксу, обладатель пояса WBA Gold боксер Михаил Алоян в разговоре с РЕН ТВ поздравил соотечественника Артура Бетербиева с победой над британцем Каллумом Смитом.

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