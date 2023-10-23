Житель атакованного кибуца рассказал о начале нападения ХАМАС

По его словам, нападавших было в десятки раз больше и они были лучше вооружены.Израильский кибуц (сельскохозяйственная коммуна) Беэри в настоящее время находится в прифронтовой зоне и получил значительные разрушения при атаке ХАМАС на Израиль, до сих пор в окрестностях слышны звуки выстрелов и взрывы.