Комсомольская правда

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В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны

В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны

Власти Гаити перенесли торжественное провозглашение председателя Сената (верхняя палата парламента) Жозефа Ламбера временным президентом республики из-за беспорядков в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, передает местный новостной портал Juno7.

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