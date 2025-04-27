СК предъявил обвинение подорвавшему генерала Москалика украинскому агенту

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение подорвавшему в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика украинскому агенту Игнату Кузину.
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