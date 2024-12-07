«Зенит» встретится с «Акроном» на заключительном матче РПЛ 2024 года

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге 7 декабря, начало в 16:30 Сегодня, 7 декабря на «Газпром Арене» в рамках 18 тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» встретится с командой из Тольятти «Акрон», пишет «Мойка 78».