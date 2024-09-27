В Германии супружескую пару задержали за показ российских каналов

Таможня ФРГ сообщила, что супружескую пару задержали за показ российских каналов Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа российских телеканалов в интернете, об этом сообщила таможня ФРГ.
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