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Яшел Үзәндә районның илленче мәчете ачылды

Яшел Үзәндә районның илленче мәчете ачылды

Яшел Үзәндә «Әл-Әнгам» мәчете ачылды. Яшел Үзән районында яңа мәчет 50 нче булды. 638 кв. метр мәйданлы ике катлы бина шәһәргә керү юлында урнашкан һәм 400 кешегә исәпләнгән.

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