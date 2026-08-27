Яшел Үзәндә районның илленче мәчете ачылды

Яшел Үзәндә «Әл-Әнгам» мәчете ачылды. Яшел Үзән районында яңа мәчет 50 нче булды. 638 кв. метр мәйданлы ике катлы бина шәһәргә керү юлында урнашкан һәм 400 кешегә исәпләнгән.
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