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Bloomberg: Китай запретил поставки БПЛА, имеющих решающее значение для конфликта на Украине

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Торговая война между Западом и Китаем приобретает новые формы и очертания. Пекин стремится максимально эффективно ответить на американские пошлины и угрозы в свой адрес, делая контрсанкции очень эффективными и болезненными не только для коалиции, но и ее союзника.

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