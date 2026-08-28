Армия Непала спасла 350 человек из заблокированного после паводка туннеля

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Армия Непала эвакуировала 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli в округе Расува после разрушительного паводка на реке Бхоте-Коши.
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