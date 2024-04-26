Как безопасно демонтировать проржавевшую международную конструкцию

Сенатор Константин Долгов заявил, что США уже давно используют расположение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения внешнеполитических проблем, в том числе игнорируя свои обязательства в качестве принимающей страны.
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