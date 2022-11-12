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Мбаппе признался, что хотел завершить карьеру в сборной Франции из-за расизма

Мбаппе признался, что хотел завершить карьеру в сборной Франции из-за расизма

Нападающий Килиан Мбаппе задумывался об уходе из французской футбольной сборной из-за расизма. Игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что очень болезненно воспринял критику в свой адрес после чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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