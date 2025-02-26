Рождение и недолгая жизнь второго Ульяновского автомобильного завода 1945-1951 Предыдущая публикация об удивительной истории ульяновских автозаводов заканчивалась на марте 1945 г.
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Рождение и недолгая жизнь второго Ульяновского автомобильного завода 1945-1951 Предыдущая публикация об удивительной истории ульяновских автозаводов заканчивалась на марте 1945 г.
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