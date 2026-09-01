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Тим Кук покинул пост гендиректора Apple

Тим Кук покинул пост гендиректора Apple

Тим Кук покинул должность генерального директора компании Apple после 15 лет руководства. Новым главой корпорации стал Джон Тёрнус.

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