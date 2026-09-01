Тим Кук покинул пост гендиректора Apple

Тим Кук покинул должность генерального директора компании Apple после 15 лет руководства. Новым главой корпорации стал Джон Тёрнус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Православный оли...
- Рената Литвинова,...
- Джиган устроил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым