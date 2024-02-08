Кирби выразил сомнение в необходимости выхода интервью Путина Карлсону

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение в необходимости выхода интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.
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