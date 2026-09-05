Константинов сравнил призыв Литвы сократить выдачу виз россиянам с лаем Моськи

Призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса ограничить выдачу шенгенских виз россиянам похож на лай Моськи из басни Ивана Крылова.
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