Губернатор региона Василий Анохин поздравил смоленских полицейских с профессиональным праздником

«Не зная праздников и выходных, вы стоите на страже общественного порядка, боретесь с преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечиваете экономическую безопасность» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.