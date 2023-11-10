Губернатор региона Василий Анохин поздравил смоленских полицейских с профессиональным праздником

«Не зная праздников и выходных, вы стоите на страже общественного порядка, боретесь с преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечиваете экономическую безопасность» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.
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