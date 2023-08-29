БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОДБРЮШЬЕ РОССИИ ПОД УГРОЗОЙ ЗАХВАТА: КАЗАХСТАН ПОЧТИ СОЗРЕЛ

ПОДБРЮШЬЕ РОССИИ ПОД УГРОЗОЙ ЗАХВАТА: КАЗАХСТАН ПОЧТИ СОЗРЕЛ

FREDRIK VON ERICHSEN/GLOBALLOOKPRESS Подбрюшье России под угрозой захвата. Казахстан на фоне регулярной русофобской обработки со стороны Запада почти созрел для открытого конфликта с Москвой.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
ещё один идиот надеется,что те,кто запускает и разжигает русофобию почему-то вдруг переменятся. Так и в Кремле всё надеются....
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1 д.
А
Александр
Что бы не писали, цель одна - ресурсы. Китайцы идут по этому пути, и молчок. А мы всё «дружим». Деньги в офшорах, живем болтовней. Загадили страну мигрантами. Кто таких бояться будет? Озираемся от каждого русофобского заявления.
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1 д.
AB
Anlrey Boracow
Казахстан во многом зависит от России. Почему Россия продолжает поставки в Казахстан того, без чего ему ПИСЕЦ прибежит? Прекратить эти поставки, ввести ЭМБАРГО, САНКЦИИ и т.п. Посмотреть, что будет, подождать. Ввести ограничение на въезд граждан Казахстана на территорию РФ, то есть разрешения только в порядке исключения, письменные и согласованные с МинЗдравом, Минспотром, МВД, ФСБ и Роспотребнадзором. Работать в РФ гражданам Казахстана разрешить только по спец.заявкам от государственных структур и органов, частные юр. и физ.лица рассматриваться не должны. Гражданам Казахстана на территории РФ в обязательном порядке становиться на учет в органах МВД и отмечаться с письменными отчетами - где был, что делал. Ввести все это и посмотреть как &quot;гордые кочевники&quot; запоют и запляшут.
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3 час.

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