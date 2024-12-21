ГАИ стала штрафовать водителей китайских автомобилей за использование прицепа

После того как европейские, японские и корейские автопроизводители покинули российский рынок, китайские автомобили, в частности, внедорожники и кроссоверы, стали приобретать всё большую популярность среди отечественных автолюбителей.
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