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Times: Британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные

Times: Британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные

Военнослужащих Вооружённых сил Соединённого Королевства в рамках проводившихся на эстонской территории учений уведомили о том, что беспилотники Российской Федерации могут украсть сведения с их личных телефонов.

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