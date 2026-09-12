Дмитриев анонсировал проведение бизнес-форума РФ - США - Германия в 2027 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Бизнес-форум РФ - США - Германия пройдет в 2027 году, уже получено более 20 запросов на участие от немецкого бизнеса, предложения идут шквалом, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.