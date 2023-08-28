"Он уже не жилец": Назван человек, которого первого пустят в расход за Пригожина

ЛК

Любовь Кузьмина

ЦРУ давно обьявило награду в десятки млн. долларов, а найти человека на закладку мин за такое вознаграждение, не составит труда. Валить это на Кремль могут только проплаченные инагенты США и когда пишут, что якобы россияне верят в то, что это акция Кремля, то эта проплаченная агентура специально разгоняет эту тему. С кем я разговаривала, не один человек не опроверг версию терракта ЦРУ, вкупе с Британией, Францией. А если посмотреть на вещи своими нормальными глазами то получается, что Пригожин не очень то и берегся от подобного терракта. Видимо устал человек от такой жизни, да и пик его славы наверное был уже пройден. Также пошатнулась его финансовая составляющая, а в этом случае всегда найдется человек, который находится поближе и ударит в спину, тем более за хорошие деньги. Ничего удивительного в этой истории нет.