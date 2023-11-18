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Форвард России U21 Кокшаров о турне в Бразилии: «Мы играли с индивидуально сильными, физически развитыми соперниками. Техника у них очень серьезная»

Форвард России U21 Кокшаров о турне в Бразилии: «Мы играли с индивидуально сильными, физически развитыми соперниками. Техника у них очень серьезная»

Молодежка сыграла вничью со «СКА Бразилия» (2:2) и «Сан-Паулу» U20 (1:1), а также победила «Палмейрас» U20 (3:1) и «Сантос» U20 (6:4).

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